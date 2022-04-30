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В Москве завершилась весенняя уборка

19:08
  • суббота
  • 30 апреля 2022

Об этом сообщил Сергей Собянин

В Москве завершилась традиционная весенняя уборка. Об этом в своём Telegram-канале сообщил мэр Сергей Собянин.
900 тысяч москвичей вышли на весенний субботник

"Зима не отпускала нас до середины апреля, но в итоге сделали всё, что планировали", - написал он.

Он добавил, что в апреле в столице заработали фонтаны и открылась летняя навигация по Москве-реке. Майские праздники Москва встречает как всегда красивой и нарядной, отметил Собянин.

В апреле в Москве традиционно проходят субботники. В них принимают участие тысячи горожан и работники коммунальных служб. Этой зимой в столичном регионе выпало много снега, он растаял только к середине апреля.

К этому времени коммунальщики уже промыли с шампунем дороги, вымыли памятники и привели в порядок фонтаны.

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