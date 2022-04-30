С территории "Азовстали" вышли ещё 25 человек

В их числе есть дети

С территории мариупольского завода "Азовсталь" вышла группа мирных жителей, передаёт корреспондент ТАСС. Всего вышло 25 человек, включая шестерых детей до 14 лет.

Накануне территорию завода удалось покинуть семье из трёх человек. Они нашли радиоприёмник и узнали об открытии гуманитарного коридора.

Единственным центром сопротивления националистов в Мариуполе остаётся территория завода "Азовсталь". По некоторым данным, на предприятии могут прятаться от нескольких сотен до нескольких тысяч боевиков. Не исключается, что на заводе есть и мирные жители. Президент Владимир Путин отдал приказ не проводить штурм предприятия, а заблокировать его по периметру.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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