В Чите задержали мужчину, взявшего в заложники трёхлетнего ребёнка

Малыша передали матери

В Чите полиция и сотрудники Росгвардии задержали мужчину, удерживавшего в заложниках трёхлетнего ребёнка. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

"В результате комплекса проведённых мероприятий мужчина был задержан. Им оказался ранее неоднократно судимый местный житель 1986 года рождения", - говорится в сообщении.

Известно, что мужчина с оружием в течение нескольких часов удерживал ребёнка в квартире на Украинском бульваре. Сейчас малыш передан матери, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

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