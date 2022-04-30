В Херсонской области сбит украинский Су-25

О этом сообщили в Минобороны России

Российские военные сбили в Херсонской области украинский самолёт Су-25. Об этом сообщил на традиционном вечернем брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Также за день ВКС России поразили пять складов боеприпасов ВСУ и уничтожили свыше 200 националистов. Кроме того, уничтожены два пункта управления, девять опорных пунктов и районов сосредоточения живой силы и техники.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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