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Как в России отмечают Первомай

10:00
  • воскресенье
  • 01 мая 2022

На Дальнем Востоке торжества уже начались

Праздник весны и труда шагает по России.  После двухлетнего перерыва в большинстве регионов вернулись к очному проведению шествий и митингов.

Одними из первых торжества отметили жители Дальнего Востока.  В Приморье самая насыщенная программа запланирована в столице региона. По главной площади Владивостока прошли тысячи горожан с плакатами, шарами и цветами.

Праздничный марафон продлится весь день и завершится концертами. В Хабаровске митингом и шествиями стартовал региональный фестиваль хорошего настроения "Амурфест. Весна".

Самые грандиозные мероприятия запланированы в Москве. Ожидается, что по стране в первомайских акциях примут участие более трёх миллионов россиян, сообщает "ТВ Центр".

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