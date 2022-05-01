Националисты задумали взорвать дамбу Николаевского водохранилища

Это приведёт к гуманитарной катастрофе

Минобороны России приводит новые факты бесчеловечного отношения Киева к мирному населению. В Николаеве украинские боевики устраивают карательные рейды, во время которых выявляют нелояльных режиму. Подозреваемых задерживают, пытают и угрожают физической расправой над родственниками.

В городе Орехов несколько дней назад националисты провели эвакуацию жителей, а потом ВСУ нанесли ракетный удар по жилому дому. Теперь этот факт используют для дискредитации наших военных. И ещё об одной готовящейся провокации рассказал начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.

"В городе Марганец Днепропетровской области боевиками украинских вооружённых формирований заминирована дамба Николаевского водохранилища, которую националисты сами же планируют взорвать, обвинив в этом якобы наступающие подразделения российских войск", - сообщил он.

В случае подрыва дамбы в зоне возможного затопления окажется сам город, а также ряд прилегающих населённых пунктов с общей численностью населения более 45 тысяч человек, сообщает "ТВ Центр".

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