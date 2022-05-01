Минобороны рассказало о новых подвигах российских военных на Украине

Они демонстрируют настоящий героизм

Минобороны рассказало о новых подвигах наших военнослужащих на Украине. Капитан Евгений Гришаков умело корректировал огонь российской артиллерии и передавал координаты объектов противника. Это позволило уничтожить восемь танков, шесть бронетранспортёров, две БМП и 30 радикалов.

Мужество подполковника Александра Соколова и его подчинённых позволило пробить брешь в обороне врага и полностью ликвидировать подразделение боевиков. Дивизион Соколова при поддержке наших мотострелков уничтожил артбатарею противника и семь машин с боеприпасами.

Сержант Ильнур Яппаров, рискуя собственной жизнью, спас раненых сослуживцев, автомобиль которых подорвался на фугасе, заложенном радикалами по пути следования российской колонны. Эвакуировать бойцов пришлось по минному полю, сообщает "ТВ Центр".

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