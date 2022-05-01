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В России действуют 78 очагов лесных пожаров

11:06
  • воскресенье
  • 01 мая 2022

Спасатели работают круглосуточно

Сложную пожарную обстановку в майские праздники МЧС прогнозирует практически во всех регионах России.  По данным Авиалесоохраны, сегодня активно тушат 78 лесных пожаров. Наибольшая площадь возгораний в Курганской области - более 12 тысяч гектаров. Ведут борьбу с огнем и в Красноярском крае.
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Автомобили накрывает пеплом - чтобы добраться до аэропорта, жителям Красноярска нужно набраться смелости. Ну, или, как минимум, зажать нос - запах гари бьёт даже через стекло. В регионе установилась аномальная жара. Жители отправились на природу, беспечно жгли костры, сообщает "ТВ Центр".

На борьбу с пожарами в воздух подняты вертолёты. Тяжёлая ситуация в ближайших окрестностях Красноярска. Горит Кубеково, сильно дымит в районе Солонцов - охвачены огнем пять гектаров полей.

Полиция сообщила: в Рыбинском районе на месте четырех сгоревших хозяйств погибла женщина. Скорее всего, она самостоятельно пыталась потушить пламя, но в доме взорвался газовый баллон. Жертвами стихийных пожаров, по данным СМИ, стали ещё три человека. МЧС экстренно объявило в Красноярском крае особый противопожарный режим. Жителям запрещено сжигать мусор, траву, разводить костры даже в мангале. 

Штрафы увеличили вдвое. Но желающим выйти на шашлыки стоит помнить: если начнётся пожар, одним только штрафом не отделаться. Виновникам грозит уголовное наказание.  

Оксана Коваленко, "ТВ Центр".

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