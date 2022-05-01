Шоковая терапия: Запад захлестнула волна небывалой инфляции

Всему виной антироссийские санкции

Россия выступает за продолжение переговоров с Украиной, однако этому мешают подстрекательские действия Запада. Такое заявление сделал в интервью информационному агентству "Синьхуа" Сергей Лавров. Он призвал США и НАТО прекратить поставки оружия Киеву, если они действительно заинтересованы в урегулировании украинского кризиса. Но слова нашего министра не были услышаны.

За океаном словосочетание "Путинское повышение цен" уже стало именем нарицательным. Цены на заправках, рекордная инфляция в стране и дефицит отдельных продуктов, по мнению американского истеблишмента - вина исключительно российского президента.

Помимо собственных экономических просчётов, Вашингтон в спешной попытке переложить ответственность теперь переходит на новый уровень обвинений. Официальный представитель Пентагона в своей речи явно не стесняется слов.

Я не хотел поддаваться эмоциям. Но давайте назовём собачьей чушью все заявления о нацизме на Украине и о защите русскоязычного населения, которому Украина никогда не угрожала. Трудно увязать эту риторику с тем, что они делают с невинными людьми на Украине. Стреляют в затылок, связывают руки, убивают беременных женщин, бомбят больницы. Это просто бессовестно.

Ни слова о том, кто на самом деле бомбит больницы и дома Донбасса. Очевидно, что официальная позиция Вашингтона подозрительно напоминает лживые провокации киевского режима. В МИД России официальному представителю Пентагона, напомнили, что у всего мира не меньше вопросов вызывает деятельность армии США, сообщает "ТВ Центр".

У пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби сдают нервы. Хамит, обзывается, какую-то глупость сморозил про президента России. Среди прочей ереси он заявил, что ему "трудно смотреть на то, что российские войска делают на Украине". Это американскому-то контр-адмиралу трудно на что-то смотреть?! Он знал про обеднённый уран в Югославии, знал про "иракское досье", свидетельствующее о военных преступления военнослужащих США в Ираке. Мы обо всем этом узнали благодаря "Викиликс" и его авторам, которых изничтожают коллеги Кирби, а сам Джон каждый день читал эти отчёты: о тысячах и тысячах гражданских, погибших в деревнях Ирака и Сирии от зверств американского контингента. Интересно, не трудно ему было на эти бесчеловечные зрелища смотреть?

Вопрос о целесообразности излишне громких обвинений Вашингтону задают и в Китае. Журналисты газеты "Глобал Таймс" сравнивают США с преступником, который при этом требует судить других.

США - это страна, которая сама больше всего заслуживает расследования и судебных преследований за свои военные зверства. Эта страна пристрастилась к войне, и теперь является самым большим источником риска для всего мира и для его стабильности.

Теперь выясняется, что в спешке одобренный накануне документ о ленд-лизе, который теперь даёт практически неограниченные возможности Вашингтону снабжать Киев оружием, разрабатывался задолго до специальной военной операции. Все данные находятся в общем доступе - на официальном сайте Конгресса. Судя по датам, в Сенат законопроект был представлен аж 19 января.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр".

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