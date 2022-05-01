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Жёлтые жилеты недовольны переизбранием Макрона

12:01
  • воскресенье
  • 01 мая 2022

Они снова вышли на улицы

На улицы Парижа и других городов Франции в субботу снова вышли тысячи жёлтых жилетов. Главная причина - недовольство политикой переизбранного президента Эммануэля Макрона, который накануне заявил о готовности новых поставок оборонительного вооружения Киеву.

Всё это происходит на фоне роста цен на продукты питания и топливо. Жители Пятой республики также недовольны потоком беженцев из Украины. Манифестации прошли мирно, но в день Первомая жёлтые жилеты обещают напомнить о себе вновь, сообщает "ТВ Центр".

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