Украинские военные стреляют по школам и детсадам

Гибнут мирные жители

Украинские националисты обстреляли села Киселёвка и Широкая балка Херсонской области. Есть погибшие и пострадавшие. В нашем Минобороны отмечают, что огонь противник вёл исключительно по гражданским объектам, среди них - школа и детский сад.

В Мариуполе организована очередная гуманитарная эвакуация. На подъездах к промзоне "Азовстали", занятой националистами - автобусы, машины скорой помощи и даже автомобили с логотипом ООН и Красного Креста. Всё это новая попытка - вывезти мирных людей, за спинами которых могут прятаться радикалы. Появилась информация, что вечером 25 гражданских, в том числе, шестеро детей, вышли с территории предприятия, но сделали они это не по гуманитарному коридору, сообщает "ТВ Центр".

Известны случаи, что вооружённые националисты расстреливали солдат ВСУ за попытку сдаться. В отличие от националистов, далеко не все украинские военнослужащие с охотой взяли в руки оружие и при первой же возможности меняют его на белый флаг.

В Закарпатье женщины берут штурмом военкомат, протестуя против отправки их сыновей и мужей на передовую. По словам митингующих, полиция и военкомы хватают мужчин на улицах или рынке, и не обеспечивая даже бронежилетом, отправляют в Донбасс. Люди винят киевскую власть, в том, что она не жалеет собственных граждан.

Людей юго-востока на западной Украине никогда не считали себе ровней. Там никто не жалел погибших русских жителей Донецка и Луганска, которых вынудили защищаться. В ЛНР заявили, что освобождена промзона города Рубежное, продвижение войск республики продолжается.

Пётр Вершинин, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"