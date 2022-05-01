Лесные пожары угрожают Лас-Вегасу

Огонь подбирается к городу

Крупные пожары охватили американский штат Нью-Мексико. Горит уже более 50 тысяч гектаров леса. Ветреная погода способствует быстрому распространению пламени.

За сутки площадь возгораний удвоилась. Огонь уже подбирается к столице игорного бизнеса Лас-Вегасу. Со стихией на земле борются тысячи пожарных, с воздуха - авиация. Идет эвакуация жителей нескольких населённых пунктов, сообщает "ТВ Центр".

А по Канзасу прошёлся мощный торнадо. Разрушены тысячи домов, без электричества остались 15 тысяч человек. В эпицентре урагана оказались города Андовер и Батлер. Пострадали два человека, они доставлены в больницу.

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