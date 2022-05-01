В России снижена ставка по льготной ипотеке

Теперь кредиты будут выдаваться под 9% годовых

В России снижены ставки по льготной ипотеке. Программа продлена до конца 2022 года, а ставки снизились с 12% до 9%. Предельная сумма кредита в Москве, Санкт-Петербурге и областях – 12 миллионов рублей, в остальных регионах страны - 6 миллионов рублей. Первоначальный взнос – не менее 15%.

Постановление о снижении ставки подписал глава правительства Михаил Мишустин, документ опубликован на сайте кабмина.

Льготная ипотека распространяется исключительно на покупку жилья в новостройках, на строительство частного дома или приобретение земельного участка для его строительства.

Снижение ставки по льготной ипотеке произошло после снижения ключевой ставки Центробанка с 17% до 14%. С 1 апреля льготная ипотека выдавалась под 12% годовых, а до этого под 7%.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"