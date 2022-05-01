Минобороны сообщило об эвакуации 46 человек из домов рядом с "Азовсталью"

Людям оказана медицинская помощь

Из жилых домов, расположенных рядом с заводом "Азовсталь" в Мариуполе, вышли две группы гражданских лиц. Минобороны России сообщает, что днём 30 апреля вышло 25 местных жителей, а вечером ещё 21 человек.

Всем гражданским лицам был предоставлен ночлег, питание и предложена необходимая медицинская помощь. Кадры выхода жителей Мариуполя российские военные опубликовали в Сети. На них видно, как люди рассаживаются по автобусам. На месте работают врачи скорой помощи.

29 апреля территорию завода удалось покинуть семье из трёх человек. Они нашли радиоприёмник и узнали об открытии гуманитарного коридора.

Единственным центром сопротивления националистов в Мариуполе остаётся промзона завода "Азовсталь". По некоторым данным, на предприятии могут прятаться от нескольких сотен до нескольких тысяч боевиков. Не исключается, что на заводе есть и мирные жители. Президент Владимир Путин отдал приказ не проводить штурм предприятия, а заблокировать его по периметру.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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