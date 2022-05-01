Под Одессой уничтожен ангар с американским и европейским оружием

Удар нанесён высокоточными ракетами

Российские военные уничтожили в Одесской области ангар с европейским и американским оружием. Удар наносился высокоточными ракетами "Оникс" по военному аэродрому. Также уничтожена взлётно-посадочная полоса, сообщил на традиционном утреннем брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Помимо этого, авиация нанесла удар по двум украинским зенитным ракетным комплексам С-300, расположенным в Запорожье и Артёмовске. Поражены два склада боеприпасов и горючего в Запорожской области, а также 15 опорных пунктов и районов сосредоточения живой силы и техники.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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