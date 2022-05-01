Опубликованы кадры ударов Ка-52 по военным объектам на Украине

Уничтожена бронетехника противника

Российские военные опубликовали кадры нанесения авиационных ударов экипажами вертолётов Ка-52 по военным объектам и технике ВСУ. Видео размещено на странице ведомства "ВКонтакте".

На нём запечатлено применение авиационных средств поражения. Лётчики выполнили пуски ракет с дистанции более 5 километров. Уничтожены пункт управления и бронетехника.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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