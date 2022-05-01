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Гендиректор Красной поляны погиб в горах

14:45
  • воскресенье
  • 01 мая 2022

Это случилось во время похода

В горах Сочи погиб генеральный директор курорта Красная Поляна Андрей Круковский. Он сорвался с тропы во время очередного похода и получил тяжёлые травмы. Круковскому было 37 лет.

В пресс-службе курорта сказали "Интерфаксу", что директор любил горы и нашёл покой в них. "Он целиком отдавался работе, увлекался горнолыжным спортом и горными походами", - отметили коллеги Круковского.

Андрей Круковский руководил курортом с 2019 года. Он внёс большой вклад в развитие внутреннего туризма и превратил Красную Поляну в курорт мирового уровня.

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