Один человек погиб во время жёсткой посадки Ми-8 в Забайкалье

Пять пассажиров доставлены в больницу

На аэродроме Могоча в Забайкальском крае совершил жёсткую посадку вертолёт Ми-8. В результате один человек погиб, пятеро получили травмы.

Среди причин происшествия называют отказ техники, ошибку экипажа и порывистый ветер при посадке, сообщает ТАСС.

Известно, что при посадке машина опрокинулась и загорелась. Вертолёт принадлежал авиакомпании "Мост авиа". На его борту находились 15 человек - экипаж и пожарные местного лесхоза.

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