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В Москве участились аварии с пьяными водителями каршеринга

15:33
  • воскресенье
  • 01 мая 2022

Это становится проблемой для города

ДТП недели в Москве - авария на Мытной улице. Пьяный водитель каршерингового автомобиля сбил пешехода. Тот получил серьёзные травмы и сейчас в больнице.

Нетрезвые люди часто оказываются за рулём арендованных машин. Гораздо чаще, чем если речь идёт о собственном автомобиле.

За четыре месяца этого года в Москве выявили 635 пьяных водителей каршеринга. Возможно, им кажется, что если машина не их, то и ответственность меньше.

В итоге водители иногда творят на дорогах страшные вещи. Как этому помешать? Илья Данильцев разбирался (смотрите видео).

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Последствия ДТП с участием автомобиля каршеринга
Последствия ДТП с участием автомобиля каршеринга
Последствия ДТП с участием автомобиля каршеринга
Последствия ДТП с участием автомобиля каршеринга
Подозреваемый в наезде на пешехода
Подозреваемый в наезде на пешехода
Последствия ДТП с участием автомобиля каршеринга
Последствия ДТП с участием автомобиля каршеринга
Последствия ДТП с участием автомобиля каршеринга
Последствия ДТП с участием автомобиля каршеринга
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