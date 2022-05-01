Минобороны показало пуск ракеты "Оникс" с побережья Чёрного моря

Поражена цель на территории Украины

Минобороны опубликовало зрелищные кадры пуска ракеты "Оникс". Сообщается, что Вооруженные силы нанесли ракетный удар высокоточным оружием по объектам военной инфраструктуры Украины. Пуск ракеты выполнил расчёт берегового ракетного комплекса "Бастион" с побережья Чёрного моря.

Ранее российские военные опубликовали кадры нанесения авиационных ударов экипажами вертолётов Ка-52 по военным объектам и технике ВСУ. На видео попало применение авиационных средств поражения. Лётчики выполнили пуски ракет с большой дистанции.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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