В Курской области обрушился железнодорожный мост

Причины выясняются

В Курской области частично обрушился железнодорожный мост. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

По информации главы области, ЧП произошло примерно в 11 часов 20 минут 1 мая на 67-м километре магистрали Суджа - Сосновый Бор. На место обрушения оперативно выдвинулись спецслужбы, чтобы установить его причины.

Известно, что эта железнодорожная ветка использовалась для передвижения товарных составов. Пострадавших в результате происшествия нет.

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