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С территории "Азовстали" продолжают выходить гражданские лица

15:47
  • воскресенье
  • 01 мая 2022

Эвакуированы ещё 40 человек

С территории комбината "Азовсталь" в Мариуполе эвакуировали ещё 40 человек. Среди них были восемь детей. Людей вывезли на трёх автобусах в безопасное место, сообщает ТАСС.        
Минобороны сообщило об эвакуации 46 человек из домов рядом с "Азовсталью"

Ранее российское Минобороны сообщало, что из жилых домов, расположенных рядом с заводом "Азовсталь", 30 апреля вышли две группы гражданских лиц.  29 апреля территорию завода удалось покинуть семье из трёх человек. Они нашли радиоприёмник и узнали об открытии гуманитарного коридора.

Единственным центром сопротивления националистов в Мариуполе остаётся промзона завода "Азовсталь". По некоторым данным, на предприятии могут прятаться от нескольких сотен до нескольких тысяч боевиков. Не исключается, что на заводе есть и мирные жители. Президент Владимир Путин отдал приказ не проводить штурм предприятия, а заблокировать его по периметру.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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