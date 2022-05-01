Путин приостановил упрощённое оформление виз для чиновников из ЕС

Это касается и лиц из недружественных стран

Владимир Путин подписал ряд важных законов. Документы опубликованы на официальном портале правовой информации. Так, один из них направлен на поддержание финансовой устойчивости регионов. Для субъектов будет действовать особый порядок предоставления и погашения бюджетных кредитов в этом году.

Ещё один закон также нацелен на смягчение последствий санкций. Он продлевает правила закупок в сфере строительства в Крыму и Севастополе, сообщает "ТВ Центр".

Кроме того, подписан документ о приостановке действия упрощённого визового режима для чиновников из Евросоюза и ряда недружественных стран.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"