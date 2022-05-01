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Екатеринбург накрыло смогом от лесных пожаров

17:41
  • воскресенье
  • 01 мая 2022

В Сибири горят леса

Екатеринбург накрыло смогом от природных пожаров. Как сообщают в МЧС, причина - возгорания в соседней Курганской области. Там сохраняется сложная обстановка.
В России действуют 78 очагов лесных пожаров

Дымом окутан и Красноярск. В крае огнём охвачены сотни гектаров леса. Пламя уже уничтожило жилые дома в нескольких посёлках. Сейчас угрозу населённым пунктам удалось снять.

Возгорания тушат почти 250 человек, задействовано десятки единиц техники. Привлечена авиация.

Как отмечают власти, большинство пожаров возникает из-за поджогов сухой травы. Жителей просят в праздничные выходные соблюдать все меры предосторожности, сообщает "ТВ Центр".

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