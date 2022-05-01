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Новые города присоединяются к патриотическому марафону "Zа Россию"

17:25
  • воскресенье
  • 01 мая 2022

Он завершится 5 мая

Всё новые регионы присоединяются к мероприятиям в поддержку наших героев. Музыкально-патриотический марафон "За Россию" дошёл уже до Кузбасса. В Кемерове тысячи зрителей собрались на главной площади. На сцену вышли известные певцы и коллективы.

Популярные песни, а также много важных и тёплых слов тем, кто выполняет воинский долг, прозвучали и в Чебоксарах. Концерты в городах по всей стране будут идти до 5 мая, сообщает "ТВ Центр".

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