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В Белгородской области загорелся объект Минобороны

16:32
  • воскресенье
  • 01 мая 2022

Причина пожара выясняется

В Белгородской области загорелся объект Министерства обороны. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
В Курской области обрушился железнодорожный мост

"На границе трёх муниципалитетов - Борисовского и Белгородского районов и Яковлевского городского округа - произошёл пожар на территории одного из объектов Министерства обороны. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", - написал он.

Ранее сегодня губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в регионе частично обрушился железнодорожный мост. ЧП произошло на 67-м километре магистрали Суджа - Сосновый Бор. Он используется только для движения грузовых составов. Пострадавших в результате происшествия нет.

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