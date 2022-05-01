В Белгородской области загорелся объект Минобороны

Причина пожара выясняется

В Белгородской области загорелся объект Министерства обороны. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"На границе трёх муниципалитетов - Борисовского и Белгородского районов и Яковлевского городского округа - произошёл пожар на территории одного из объектов Министерства обороны. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", - написал он.

Ранее сегодня губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в регионе частично обрушился железнодорожный мост. ЧП произошло на 67-м километре магистрали Суджа - Сосновый Бор. Он используется только для движения грузовых составов. Пострадавших в результате происшествия нет.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"