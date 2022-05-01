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Губернатор Курской области назвал причину обрушения моста на железной дороге

18:02
  • воскресенье
  • 01 мая 2022

Возбуждено уголовное дело

Причиной частичного обрушения железнодорожного моста в Курской области была диверсия. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
В Курской области обрушился железнодорожный мост

"Друзья, к сожалению, информация подтвердилась, это была диверсия. Заведено уголовное дело, следственные органы, специалисты силовых ведомств будут разбираться более подробно", - сказал губернатор в видеообращении.

Несколько часов назад Старовойт сообщил, что на 67-м километре железнодорожной ветки Суджа - Сосновый Бор частично обрушился мост. Этот маршрут использовался только для передвижения товарных составов. Пострадавших в результате происшествия нет.

Напомним, что сегодня в Белгородской области загорелся объект Министерства обороны. Пострадал один человек. 

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