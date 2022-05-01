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При пожаре на объекте Минобороны под Белгородом пострадали 7 домов

19:01
  • воскресенье
  • 01 мая 2022

Один человек получил травмы

Семь частных жилых домов повреждены после пожара на объекте Министерства обороны в Белгородской области. Об этом сообщил в своём Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
В Белгородской области загорелся объект Минобороны

"Довожу уточнённую информацию. Один пострадавший житель хутора, раненому оказывается вся необходимая медицинская помощь. Семь домов повреждено с различной степенью разрушений", - написал глава региона.

Ранее Гладков сообщал о том, что на границе трёх муниципалитетов - Борисовского и Белгородского районов и Яковлевского городского округа - загорелся объект Минобороны.

До этого губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в регионе частично обрушился железнодорожный мост. Причиной стала диверсия, возбуждено уголовное дело.

ЧП произошло на 67-м километре магистрали Суджа - Сосновый Бор. Она используется только для движения грузовых составов. Пострадавших в результате происшествия нет.

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