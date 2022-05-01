Минобороны сообщило подробности эвакуации мирных граждан с "Азовстали"

Спасены 80 человек

Благодаря инициативе президента России Владимира Путина с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе удалось эвакуировать 80 мирных жителей. Среди них есть женщины и дети. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. Они удерживались на территории предприятия украинскими националистами.

Гуманитарный коридор организовали российские военные совместно с бойцами Народной милиции ДНР. Всех освобождённых оперативно эвакуировали в населённый пункт Безыменное. Там их накормили и оказали им медицинскую помощь.

Граждан, пожелавших выехать в подконтрольные киевскому режиму районы, передали представителям ООН и Международного Комитета Красного Креста.

Ранее российское Минобороны сообщало, что из жилых домов, расположенных рядом с заводом "Азовсталь", 30 апреля вышли две группы гражданских лиц. 29 апреля территорию завода удалось покинуть семье из трёх человек.

Единственным центром сопротивления националистов в Мариуполе остаётся промзона завода "Азовсталь". По некоторым данным, на предприятии могут прятаться от нескольких сотен до нескольких тысяч боевиков. Не исключается, что на заводе есть и мирные жители. Президент Владимир Путин отдал приказ не проводить штурм предприятия, а заблокировать его по периметру.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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