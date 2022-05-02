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Губернатор Белгородской области сообщил о двух мощных взрывах

10:00
  • понедельник
  • 02 мая 2022

Пострадавших нет

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о двух сильных взрывах. "Тридцать минут назад проснулся от двух сильных разрывов", - написал он в своём Telegram-канале около трёх часов ночи.
В Белгородской области загорелся объект Минобороны

В результате инцидента никто не пострадал, повреждений и разрушений нет.

1 мая два ЧП произошли в Белгородской и Курской областях. Под Белгородом в результате пожара на объекте Министерства обороны были повреждены семь частных жилых домов. Пострадал один человек.

До этого губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в регионе частично обрушился железнодорожный мост. Причиной стала диверсия, возбуждено уголовное дело.

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