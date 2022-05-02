ВСУ ударили "Градами" по Донецку

Националисты бьют по жилым кварталам

Этой ночью ВСУ снова обстреляли Донецк, сообщают власти ДНР. По жилым кварталам в Кировском и Куйбышевском районах были выпущены снаряды из установок "Град".

В ЛНР сообщили, что силы народной милиции вывели 40 мирных жителей из Попасной. Среди них есть раненые, им оказана медицинская помощь. Националисты прикрываются гражданскими лицами. Здесь находится крупный железнодорожный узел. ВСУ обустроили в городе мощный укрепрайон. Для защиты которого не жалеют ни снарядов, ни солдат, говорят те, кто добровольно сложил оружие.

Отступая, националисты прицельно бьют по гражданским объектам. В освобожденной Киселёвке обстреляли школу и детский сад. А на окраине села Широкая Балка несколько снарядов попали на территорию кладбища, сообщает "ТВ Центр".

В Херсонской области, а также Бердянске и Мелитополе власти Украины отключили мобильную связь и интернет. Проблему уже пообещали решить операторы из Крыма и ДНР.

Следователи продолжают сбор доказательств по делу о геноциде русскоязычного населения в Донбассе. В освобождённом городе Счастье Луганской народной республики показания дали уже более тысячи местных жителей.

Матвей Шестаков, "ТВ Центр".

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