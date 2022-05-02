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Минобороны представило новых героев спецоперации

10:52
  • понедельник
  • 02 мая 2022

Они идут на подвиги ради жителей Донбасса

В ходе спецоперации по защите мирных жителей Донбасса российские офицеры и солдаты проявляют настоящее мужество и высочайший профессионализм. О новых подвигах наших военнослужащих рассказали сегодня в Минобороны. 
Опубликованы кадры ударов Ка-52 по военным объектам на Украине

Старший сержант Виталий Девятов вместе со своими подчинёнными обеспечил оперативное продвижение тыловой колонны на передний край российской группировки войск. На дороге они обезвредили четыре замаскированных фугаса и шесть противотанковых мин. 

Подразделение под руководством начальника отдела ракетных войск и артиллерии армии, полковника Алексея Муратова в ходе наступления уничтожило радиолокационный пункт, три зенитных комплекса, четыре гаубицы, установку залпового огня и 11 опорных пунктов. Всего с начала спецоперации под руководством полковника Муратова поражены более тысячи целей противника, сообщает "ТВ Центр".

Старший лейтенант Илья Сапегин и его мотострелковый взвод предотвратили попытку националистов прорвать окружение, вступив в бой с превосходящими силами противника. Находясь под миномётным обстрелом, старший лейтенант Сапегин уничтожил вражеский противотанковый расчёт.

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