Минобороны представило новых героев спецоперации

Они идут на подвиги ради жителей Донбасса

В ходе спецоперации по защите мирных жителей Донбасса российские офицеры и солдаты проявляют настоящее мужество и высочайший профессионализм. О новых подвигах наших военнослужащих рассказали сегодня в Минобороны.

Старший сержант Виталий Девятов вместе со своими подчинёнными обеспечил оперативное продвижение тыловой колонны на передний край российской группировки войск. На дороге они обезвредили четыре замаскированных фугаса и шесть противотанковых мин.

Подразделение под руководством начальника отдела ракетных войск и артиллерии армии, полковника Алексея Муратова в ходе наступления уничтожило радиолокационный пункт, три зенитных комплекса, четыре гаубицы, установку залпового огня и 11 опорных пунктов. Всего с начала спецоперации под руководством полковника Муратова поражены более тысячи целей противника, сообщает "ТВ Центр".

Старший лейтенант Илья Сапегин и его мотострелковый взвод предотвратили попытку националистов прорвать окружение, вступив в бой с превосходящими силами противника. Находясь под миномётным обстрелом, старший лейтенант Сапегин уничтожил вражеский противотанковый расчёт.

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