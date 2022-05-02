Лавров призвал Зеленского отдать приказ военным сложить оружие

Это спасёт тысячи жизней

Владимир Зеленский должен отдать приказ неонацистам сложить оружие и отпустить мирных жителей, которыми они прикрываются как живым щитом, об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров в интервью итальянской телекомпании "Медиасет".

Мы не требуем, чтобы он сдавался. Требуем, чтобы он отдал приказ отпустить всех гражданских и прекратить сопротивление. Наша цель не включает в себя смену режима на Украине. Это американская специальность, они этим занимаются по всему миру.

Лавров напомнил, как долгие годы западные страны накачивали Украину оружием и всячески поощряли рост антироссийских настроений. Параллельно создавались неонацистские формирования. Ведущую роль в подготовке ультрарадикальных кадров сыграли американские и канадские инструкторы, сообщает "ТВ Центр".

Одной из их основных целей было внедрение этих людей в ряды ВСУ. Ещё министр говорил об антироссийских санкциях. Сергей Лавров подробно объяснил, почему Москва настаивает, чтобы поставки газа оплачивались в рублях.

У нас украли деньги - более 300 миллиардов долларов. Взяли и украли. Большая часть суммы получена за поставки газа и нефти. Это стало возможным, потому что деньги ПАО "Газпром" был вынужден хранить на своих счетах в западных банках. Сейчас нам предлагают продолжать торговать, как раньше, а деньги останутся лежать у них. Когда захотят, опять их прикарманят.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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