Одесситов лишили возможности почтить память погибших в Доме профсоюзов

В городе ввели комендантский час

Впервые за восемь лет жители Одессы не смогут сегодня почтить память людей, трагически погибших в Доме профсоюзов. Со вчерашнего вечера в городе введён комендантский час.

2 мая 2014 года радикалы атаковали палаточный городок, где собирали подписи за референдум о федерализации Украины и придании русскому языку статуса государственного. Людей, которые укрылись в Доме профсоюзов, заблокировали, а само здание подожгли. Погибли 48 человек.

Все эти годы киевские власти вели расследование лишь формально, виновные так и не были найдены. Москва не раз подчёркивала, что сделает всё возможное для привлечения виновных к ответственности, сообщает "ТВ Центр".

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