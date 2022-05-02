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Центр Парижа охвачен беспорядками

11:25
  • понедельник
  • 02 мая 2022

Люди не довольны переизбранием Макрона

Центр Парижа подвергся погромам радикалов. Агрессивные группы провоцировали полицейских, бросали в них камни и бутылки.  Всё это произошло во время демонстрации, посвящённой Дню международной солидарности трудящихся, на которую вышли более двухсот тысяч человек.

Люди выражали недовольство политикой Макрона и его победой на президентских выборах. В ходе беспорядков были разбиты витрины кафе, магазинов, банков, стеклянные автобусные остановки. Не обошлось и без горящих баррикад, которые жгли на пути спецназа, сообщает "ТВ Центр".

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