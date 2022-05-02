Финляндия передумала строить АЭС вместе с "Росатомом"

Двусторонний контракт расторгнут

Финская компания Fennovoima разорвала контракт с "Росатомом" на строительство АЭС. В руководстве компании отметили, что расторжение договора связано с нарушением логистических цепочек из-за специальной операции России.

В сообщении на сайте компании говорится, что все проектные и лицензионные работы на площадке АЭС "Ханхикиви" прекращаются.

"Решение о расторжении контракта далось нелегко. Мы полностью осознаем негативное воздействие и делаем всё возможное, чтобы смягчить его", - заявил председатель правления Fennovoimа Эса Хярмяль.

АЭС "Ханхикиви" планировалась построить к концу 2020-х годов на севере Финляндии, стоимость проекта оценивалась в 7,5 миллиарда долларов. Контракт с "Росатомом" был подписан в 2013 году.

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