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Финляндия передумала строить АЭС вместе с "Росатомом"

11:43
  • понедельник
  • 02 мая 2022

Двусторонний контракт расторгнут

Финская компания Fennovoima разорвала контракт с "Росатомом" на строительство АЭС. В руководстве компании отметили, что расторжение договора связано с нарушением логистических цепочек из-за специальной операции России.
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В сообщении на сайте компании говорится, что все проектные и лицензионные работы на площадке АЭС "Ханхикиви" прекращаются.  

"Решение о расторжении контракта далось нелегко. Мы полностью осознаем негативное воздействие и делаем всё возможное, чтобы смягчить его", - заявил председатель правления Fennovoimа Эса Хярмяль.

АЭС "Ханхикиви" планировалась построить к концу 2020-х годов на севере Финляндии, стоимость проекта оценивалась в 7,5 миллиарда долларов. Контракт с "Росатомом" был подписан в 2013 году.

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