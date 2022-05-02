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ЕС откажется от российских нефти и угля до конца 2022 года

12:42
  • понедельник
  • 02 мая 2022

Об этом заявил канцлер Германии

В Германии назвали сроки прекращения поставок угля и нефти в Евросоюз из России. От имени стран Старого Света с заявлением выступил канцлер ФРГ Олаф Шольц.
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В интервью газете The Indian Express глава немецкого правительства отметил, что Евросоюз прекратит импорт российского угля этим летом, а до конца 2022 года откажется и от российской нефти. Несмотря на экономические издержки для некоторых стран ЕС, санкционная политика необходима в борьбе с Россией, сказал канцлер.

После начала Россией специальной операции США, Евросоюз и ещё несколько стран ввели против России беспрецедентные санкции. Из России ушла часть известных западных компаний. Санкции ударили в первую очередь по Западу: там разогналась инфляция и возник дефицит некоторых товаров.

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