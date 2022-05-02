ЕС откажется от российских нефти и угля до конца 2022 года

Об этом заявил канцлер Германии

В Германии назвали сроки прекращения поставок угля и нефти в Евросоюз из России. От имени стран Старого Света с заявлением выступил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

В интервью газете The Indian Express глава немецкого правительства отметил, что Евросоюз прекратит импорт российского угля этим летом, а до конца 2022 года откажется и от российской нефти. Несмотря на экономические издержки для некоторых стран ЕС, санкционная политика необходима в борьбе с Россией, сказал канцлер.

После начала Россией специальной операции США, Евросоюз и ещё несколько стран ввели против России беспрецедентные санкции. Из России ушла часть известных западных компаний. Санкции ударили в первую очередь по Западу: там разогналась инфляция и возник дефицит некоторых товаров.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"