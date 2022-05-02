Также уничтожены 10 беспилотников

В воздушном бою над территорией Украины в районе Славянска сбит украинский истребитель МиГ-29. Об этом сообщил на традиционном утреннем брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Кроме того, минувшей ночью высокоточными ракетами воздушного базирования были поражены 38 военных объектов Украины. В частности, уничтожены зенитный ракетный комплекс "Оса АКМ" и батарея реактивных систем залпового огня. Удар нанесён и по батарее реактивных систем залпового огня "Град".

За сутки российские средства ПВО сбили десять украинских беспилотников и две тактические ракеты "Точка-У".

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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