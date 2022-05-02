В Германии прошёл митинг против русофобии

Люди пели русские песни

США и Канада сыграли ведущую роль в подготовке украинских неонацистов. Об этом заявил Сергей Лавров в интервью итальянским тележурналистам. Глава российского МИДа пояснил, что целью западных инструкторов было внедрение радикалов в ряды ВСУ. Много лет Киев накачивают оружием и стимулируют рост антироссийских настроений среди местных политиков.

О том, как опасно искусственное разжигание ненависти, всё чаще говорят за рубежом. Митинг против русофобии прошёл в Германии. Под песни на русском языке на улицы вышли жители Дрездена и Дюссельдорфа. Главный лозунг "Мы за взаимопонимание народов в Европе и мир!" Активисты выступали против поставок оружия Украине и дискриминации русскоговорящего населения. Примечательно, что шествие постоянно преследовала небольшая группа украинцев и пыталась перекричать участников митинга.

Тем временем глава украинского МИДа уже не в первый раз назвал Германию одной из самых нерешительных стран Евросоюза и призвал начать поставки оружия и усилить санкции против России. Ответа пока нет. И значит надежда Киева - на заокеанских покровителей.

В Вашингтоне с санкциями и выделением средств на оружие для Украины не церемонятся. Но в последние дни появился по-настоящему тревожные новости. Член палаты представителей, республиканец Адам Кинзингер внёс в конгресс проект резолюции, разрешающей президенту США использовать американских военных на Украине, сообщает "ТВ Центр".

В пояснительной записке Кинзингер заявил, что Россия может применить биологическое и ядерное оружие. В Москве в свою очередь напомнили конгрессмену и о секретных биолабораториях на Украине, созданные как раз США, и Хиросиму с Нагасаки. Наконец, множество военных кампаний, которые Вашингтон вёл и продолжает вести по всему миру с только ему одному известными целями. В то время как Россия изначально объяснила, что наши военные делают на Украине и отказываться от своих намерений не будет, хотя и не собирается менять режим в Киеве.

Глава МИД России Сергей Лавров напомнил, как долгие годы западные страны накачивали Украину оружием и всячески поощряли рост антироссийских настроений, одновременно создавались неонацистские формирования. Канадские и американские инструкторы играли ведущую роль в подготовке ультрарадикальных кадров. И одной из их основных целей - было внедрение этих людей в ряды ВСУ.

Теперь, как заявил глава российского МИДа, киевские власти пытаются всеми силами добиться вывода с территории комбината "Азовсталь" в Мариуполе оставшихся там украинских радикалов, поскольку среди них могут оказаться западные офицеры и наёмники.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".

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