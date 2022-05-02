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Мусульмане отмечают Ураза-байрам

13:42
  • понедельник
  • 02 мая 2022

Закончился строгий пост

Владимир Путин поздравил мусульман с днём Ураза-байрама. Глава государства отметил вклад верующих в укрепление мира и согласия в России.

Один из главных праздников ислама знаменует окончание священного месяца Рамадан и строгого поста. В течение 30 дней верующим предписывалось воздерживаться от пищи, алкоголя, курения, не предаваться удовольствиям и развлечениям до заката солнца.

В Ураза-байрам мусульмане накрывают праздничные столы, приглашают гостей, раздают пожертвования, дарят подарки и просят друг у друга прощения. Для тех, кто не смог посетить утренние богослужения, были организованы онлайн-трансляции из мечетей, сообщает "ТВ Центр".

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