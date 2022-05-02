Белгородский губернатор назвал причину ночных взрывов

Работала авиация

Причиной ночных взрывов в Белгородской области была работа военной авиации, которая выполняла боевые задачи в рамках спецоперации на Украине. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Хотел развеять опасения жителей области, что к нам кто-то или что-то залетело с территории Украины. Это не так. Выполнялись боевые задачи нашей военной авиацией в рамках специальной военной операции", - написал глава региона.

В ночь с 1 на 2 мая Гладков сообщил о двух сильных взрывах. 1 мая в Белгородской области во время пожара на объекте Министерства обороны были повреждены семь частных жилых домов. Два домовладения выгорели полностью, пострадал один человек.

До этого губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в регионе частично обрушился железнодорожный мост. Причиной стала диверсия, возбуждено уголовное дело.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"