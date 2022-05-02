С территории "Азовстали" эвакуировали более 100 человек

Часть из них осталась в ДНР

С территории завода "Азовсталь" и близлежащих домов в Мариуполе за два дня выведены 126 человек. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. Гуманитарная операция проводилась по инициативе президента Владимира Путина.

30 апреля из домов, находящихся рядом с заводом, вышли 25 человек и ещё 21 человек непосредственно с территории предприятия. Все они добровольно приняли решение остаться в ДНР.

1 мая с территории завода были вызволены ещё 80 удерживавшихся украинскими националистами гражданских лиц. 69 человек выехали на подконтрольную Украине территорию, 11 остались в ДНР.

Всех, кто решил уехать на Украину, передали представителям ООН и Международного Комитета Красного Креста. Под охраной российских военных колонна с беженцами направилась в сторону Запорожья.

Единственным центром сопротивления националистов в Мариуполе остаётся промзона завода "Азовсталь". По некоторым данным, на предприятии могут прятаться от нескольких сотен до нескольких тысяч боевиков. Не исключается, что на заводе есть и мирные жители. Президент Владимир Путин отдал приказ не проводить штурм предприятия, а заблокировать его по периметру.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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