В Москве почтили память погибших в одесском Доме профсоюзов

В самой Одессе памятные мероприятия запрещены

Сегодня - восьмая годовщина трагедии в одесском Доме профсоюзов. В самом городе траурные мероприятия под запретом, сообщает "ТВ Центр".

Память погибших почтили в Москве. Тысячи активистов "Молодой гвардии Единой России" устроили шествие к посольству Украины. Они несли в руках 48 портретов жертв националистов, погибших от пожара, травм и жестоких побоев в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года.

Радикалы, которые устроили кровавую бойню, до сих пор не понесли наказания. О том, почему так важно призвать их к ответственности, напомнили участники сегодняшнего митинга.

"Те изверги и нелюди, которые сжигали людей в Одессе 2 мая, именно они потом пополнили националистические батальоны. Именно они сейчас не выпускают беженцев", - сказал председатель "Молодой гвардии Единой России" Антон Демидов.

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