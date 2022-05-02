К марафону "Zа Россию" присоединяются новые города

Он завершится 5 мая

Уже десятки регионов страны присоединились к музыкально-патриотическому марафону "Zа Россию". Концерт в поддержку героев спецоперации по защите Донбасса прошёл накануне в Екатеринбурге.

На главной городской арене собрались тысячи людей. На сцене выступили известные музыканты и коллективы, проникновенные стихи на военную тематику читали поэты, сообщает "ТВ Центр".

Много тёплых слов в адрес тех, кто выполняет сейчас свой воинский долг звучали и в Костроме. Популярные песни исполнили группа "Любэ", ансамбль "Самоцветы". Равнодушных в зале не осталось. Концерты в городах по всей стране будут идти до 5 мая.

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