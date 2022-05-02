В Петербурге открылся Фестиваль ледоколов

В нём участвуют легендарные корабли Арктики

Настоящий вальс морских буксиров и легендарные корабли Арктики. В Санкт-Петербурге открылся традиционный Фестиваль ледоколов. В этом году он приурочен к 350-летию со дня рождения первого российского императора Петра Великого.

105 лет раздаётся протяжный гудок на борту легендарного "Красина". Он даёт старт фестивалю ледоколов, который традиционно открывается в Петербурге в начале мая. "Красин" - уже корабль-музей, хотя и до сих пор на ходу. Первый линейный ледокол России, первопроходец Арктики

Фестиваль ледоколов - один из любимых весенних праздников петербуржцев и туристов. В эти дни капитаны судов разрешают подняться на борт. Очень многим хочется увидеть корабельную жизнь.

Как говорят моряки, ледоколы правильнее было бы называть "ледодавы" - хоть это и не очень звучно. Ведь они не раскалывают лёд бортом, а именно давят его сверху своей массой, сообщает "ТВ Центр".

Идея создать ледокол как судно для раскалывания льда, позаимствовано у северных поморов. Ещё в XV веке у них были деревянные шлюпки яйцеобразный формы, которые могли плавать по замёрзшим зимой рекам. А модифицировать железный корабль, придав ему свойства ледокола, эта идея принадлежит русскому судовладельцу Михаилу Бритневу, который использовал для этих целей обычный буксир.

У набережной Невы пришвартованы ледоколы, которые в этом году закончили свою работу. "Капитан Николаев" - один из флагманов арктического флота в советские годы, работал в устьях северных рек. Сейчас ломает лёд в Финском заливе, а за Полярным кругом ему на смену пришли атомные гиганты.

Фестивалем ледоколов в Петербурге традиционно начинается летний туристический сезон. Именно с борта этих кораблей открываются лучшие виды на знаменитый вальс буксиров - синхронные манёвры судов, которые в обычной жизни осуществляют проводку по морскому фарватеру

Анна Морозова, "ТВ Центр".

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