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В Петербурге открылся Фестиваль ледоколов

15:37
  • понедельник
  • 02 мая 2022

В нём участвуют легендарные корабли Арктики

Настоящий вальс морских буксиров и легендарные корабли Арктики. В Санкт-Петербурге открылся традиционный Фестиваль ледоколов. В этом году он приурочен к 350-летию со дня рождения первого российского императора Петра Великого.
Ледокол "Арктика" завершил проводку судов на Чукотку

105 лет раздаётся протяжный гудок на борту легендарного "Красина".  Он даёт старт фестивалю ледоколов, который традиционно открывается в Петербурге в начале мая.  "Красин" -  уже корабль-музей, хотя и до сих пор на ходу. Первый линейный ледокол России, первопроходец Арктики

Фестиваль ледоколов - один из любимых весенних праздников петербуржцев и туристов. В эти дни капитаны судов разрешают подняться на борт. Очень многим хочется увидеть корабельную жизнь.

Как говорят моряки, ледоколы правильнее было бы называть "ледодавы" - хоть это и не очень звучно. Ведь они не раскалывают лёд бортом, а именно давят его сверху своей массой, сообщает "ТВ Центр".

Идея создать ледокол как судно для раскалывания льда, позаимствовано у северных поморов. Ещё в XV веке у них были деревянные шлюпки яйцеобразный формы, которые могли плавать по замёрзшим зимой рекам. А модифицировать железный корабль, придав ему свойства ледокола, эта идея принадлежит русскому судовладельцу Михаилу Бритневу, который использовал для этих целей обычный буксир.

У набережной Невы пришвартованы ледоколы, которые в этом году закончили свою работу. "Капитан Николаев" - один из флагманов арктического флота в советские годы, работал в устьях северных рек. Сейчас ломает лёд в Финском заливе, а за Полярным кругом ему на смену пришли атомные гиганты.

Фестивалем ледоколов в Петербурге традиционно начинается летний туристический сезон. Именно с борта этих кораблей открываются лучшие виды на знаменитый вальс буксиров - синхронные манёвры судов, которые в обычной жизни осуществляют проводку по морскому фарватеру

Анна Морозова, "ТВ Центр".

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