Собянин рассказал о благоустройстве московских причалов

Они приведены в порядок после зимы

К началу летней навигации на Москве-реке в столице привели в порядок все городские причалы. Об этом на своей странице в соцсети рассказал Сергей Собянин.

Особое внимание, по словам мэра, уделили Северному речному вокзалу. После масштабной реставрации он вернул себе звание главной круизной гавани Москвы.

Были капитально отремонтированы все 17 причалов. Благоустроили и прилегающий парк. Ему вернули исторический облик и планировку: отреставрировали скульптуры и фонтаны. На набережной открыли пляжную зону с бассейнами.

В результате у горожан и гостей столицы появилось ещё одно популярное место для прогулок и отдыха, сообщает "ТВ Центр".

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