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Собянин рассказал о благоустройстве московских причалов

15:18
  • понедельник
  • 02 мая 2022

Они приведены в порядок после зимы

К началу летней навигации на Москве-реке в столице привели в порядок все городские причалы. Об этом на своей странице в соцсети рассказал Сергей Собянин.
В Москве открылась навигация

Особое внимание, по словам мэра, уделили Северному речному вокзалу. После масштабной реставрации он вернул себе звание главной круизной гавани Москвы.

Были капитально отремонтированы все 17 причалов. Благоустроили и прилегающий парк. Ему вернули исторический облик и планировку: отреставрировали скульптуры и фонтаны. На набережной открыли пляжную зону с бассейнами.

В результате у горожан и гостей столицы появилось ещё одно популярное место для прогулок и отдыха, сообщает "ТВ Центр". 

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