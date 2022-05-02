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Под Красноярском лесные пожары подступают к жилым домам (видео)

16:17
  • понедельник
  • 02 мая 2022

Спасатели работают круглосуточно

Из-за лесных пожаров в Красноярском крае перекрыли федеральную трассу "Енисей". Огонь подступает к населённым пунктам.

Очевидцы публикуют в соцсетях страшные кадры лесных пожаров. Ветер разносит огонь вдоль автодорог, пламя и густой дым поднимаются на высоту в несколько десятков метров.

В Минусинском районе Красноярского края из-за пожаров введен режим ЧС. В работах по тушению задействованы более 150 человек и около 40 единиц спецтехники.

В район вылетел также самолёт Бе-200 МЧС России. Жителей двух сёл готовят к эвакуации.

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