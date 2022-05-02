Евросоюз отказывается покупать российский газ за рубли

Новый порядок оплаты не устраивает Брюссель

Все страны Евросоюза намерены платить России за газ исключительно в евро. Позицию своих коллег подтвердила министр экологических преобразований Франции Барбара Помпили, сообщает ТАСС.

"Сегодня мы хотим показать, что мы все единогласны в том, чтобы продолжать платить за контракты в евро и не позволим навязать нам односторонние изменения в контрактах", - сказала Помпили.

Франция созвала срочное заседание совета министров ЕС по энергетике для того, чтобы рассмотреть на нём одностороннее решение России прекратить поставки газа в Польшу и Болгарию. С 27 апреля "Газпром" приостановил экспорт газа болгарской компании "Булгаргаз" и польской PGNiG из-за неуплаты поставок по новой схеме в рублях.

23 марта президент России Владимир Путин поручил перевести в рубли расчёты за газ с недружественными странами. Часть европейских стран приняла этот порядок, но , к примеру, в Германии ещё 31 марта заявили, что страна будет продолжать платить за российский газ в евро. Позже аналогичные заявления прозвучали в других странах Евросоюза.

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