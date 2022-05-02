ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Евросоюз отказывается покупать российский газ за рубли

16:44
  • понедельник
  • 02 мая 2022

Новый порядок оплаты не устраивает Брюссель

Все страны Евросоюза намерены платить России за газ исключительно в евро. Позицию своих коллег подтвердила министр экологических преобразований Франции Барбара Помпили, сообщает ТАСС.
В бундестаге признали неизбежность оплаты российского газа в рублях

"Сегодня мы хотим показать, что мы все единогласны в том, чтобы продолжать платить за контракты в евро и не позволим навязать нам односторонние изменения в контрактах", - сказала Помпили.

Франция созвала срочное заседание совета министров ЕС по энергетике для того, чтобы рассмотреть на нём одностороннее решение России прекратить поставки газа в Польшу и Болгарию. С 27 апреля "Газпром" приостановил экспорт газа болгарской компании "Булгаргаз" и польской PGNiG из-за неуплаты поставок по новой схеме в рублях.

23 марта президент России Владимир Путин поручил перевести в рубли расчёты за газ с недружественными странами. Часть европейских стран приняла этот порядок, но , к примеру, в Германии ещё 31 марта заявили, что страна будет продолжать платить за российский газ в евро. Позже аналогичные заявления прозвучали в других странах Евросоюза.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Флаг Евросоюза
Флаг Евросоюза
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.