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В Подмосковье растёт число укушенных клещами

17:15
  • понедельник
  • 02 мая 2022

Зарегистрировано уже 300 случаев

С начала этого сезона в Подмосковье выросло число укушенных клещами людей. Уже обратились за медицинской помощью более 300 человек, сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора. Среди обратившихся - 120 детей.

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За аналогичный период прошлого года к врачам после укусов клещей обратились 200 человек, в том числе 58 детей.

В Роспотребнадзоре успокоили жителей столичного региона: там сообщили что случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом в Московской области не зарегистрировано. Но болезнью Лайма после укуса клеща заболеть можно: в этом сезоне зарегистрировано пять случаев.

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