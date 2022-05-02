В Подмосковье растёт число укушенных клещами

Зарегистрировано уже 300 случаев

С начала этого сезона в Подмосковье выросло число укушенных клещами людей. Уже обратились за медицинской помощью более 300 человек, сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора. Среди обратившихся - 120 детей.

За аналогичный период прошлого года к врачам после укусов клещей обратились 200 человек, в том числе 58 детей.

В Роспотребнадзоре успокоили жителей столичного региона: там сообщили что случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом в Московской области не зарегистрировано. Но болезнью Лайма после укуса клеща заболеть можно: в этом сезоне зарегистрировано пять случаев.

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