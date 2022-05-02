Максиму Галкину нашли замену в телеэфире

Артист балета станет ведущим популярной программы

Народный артист России, ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе станет ведущим программы "Сегодня вечером" на Первом канале, сообщает ТАСС.

Он сменит Максима Галкина в приуроченном ко Дню Победы выпуске передачи, намеченном на 7 мая. В программе пойдёт речь о песнях из известных фильмов о Великой Отечественной войне.

Максим Галкин вместе с супругой Аллой Пугачёвой и двумя детьми сейчас находится в Израиле. Звёздное семейство уехало из России в феврале этого года.

У Николая Цискаридзе есть опыт работы на телевидении: короткое время он был одним из ведущих популярной программы "Взгляд".

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